РЕБЯТА!ХЕЛП!!! 1)Помогите с вопросами на фото пожалуйста 2)В каком ряду пишется одна и та же буква? 1.с..грать,сверх..нтересный; 2.без...мянный,под..тожит; 3.дез..нформация,из..скатель; 4.пред..стория,меж..нститутный.

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РЕБЯТА!ХЕЛП!!! 1)Помогите с вопросами на фото пожалуйста 2)В каком ряду пишется одна и та же буква? 1.с..грать,сверх..нтересный; 2.без...мянный,под..тожит; 3.дез..нформация,из..скатель; 4.пред..стория,меж..нститутный.

Автор: Гость