Словообразовательный разбор И морфемный слова "приживалку"
Русский язык
Словообразовательный разбор И морфемный слова "приживалку"
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Морфемный разбор: При- приставка Жи-корень Ва-суффикс Л-суффикс К-суффикс У-окончание
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