AB=7см MK=? на 4см меньше MK= -sm=7sm - Sm= 3sm как и что тут делать скажите плизззз
Математика
AB=7см MK=? на 4см меньше MK= -sm=7sm - Sm= 3sm как и что тут делать скажите плизззз
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Гость:
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