AB=7см MK=? на 4см меньше MK= -sm=7sm - Sm= 3sm как и что тут делать скажите плизззз

Математика

AB=7см MK=? на 4см меньше MK= -sm=7sm - Sm= 3sm как и что тут делать скажите плизззз

Автор: Гость