В процессе фотосинтеза огурцы выкрашиваемые в теплице погашают 1 кг углекислого газа для образования 7 кг плодов сколько кг углекислого газа потребуется, что бы получить 300 кг огурцов?

Химия

В процессе фотосинтеза огурцы выкрашиваемые в теплице погашают 1 кг углекислого газа для образования 7 кг плодов сколько кг углекислого газа потребуется, что бы получить 300 кг огурцов?

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