В процессе фотосинтеза огурцы выкрашиваемые в теплице погашают 1 кг углекислого газа для образования 7 кг плодов сколько кг углекислого газа потребуется, что бы получить 300 кг огурцов?
Химия
В процессе фотосинтеза огурцы выкрашиваемые в теплице погашают 1 кг углекислого газа для образования 7 кг плодов сколько кг углекислого газа потребуется, что бы получить 300 кг огурцов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7х=300 х≈42.85 Ответ:чтобы получить 300 кг огурцов потребуется 42.85кг углекислого газа.
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