Простий план до поеми Миколи Вороного „Євшан-зілля".

Українська література
Простий план до поеми Миколи Вороного „Євшан-зілля".
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1. Історія оповідання 2. Ханський син у Києві 3. Життя у неволі 4. Смуток хана 5. Просьба батька 6. Гудець у Києві 7. Далекі слова 8. Пісня народу 9. Колискова 10. Чарівне зілля 11. Навернення спогадів 12. Дорога додому 13. Побажання автора
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