КАКИЕ ПРЕДМЕТЫ НАДО СДАВАТЬ НА ВРАЧА УЗИ?
Биология
КАКИЕ ПРЕДМЕТЫ НАДО СДАВАТЬ НА ВРАЧА УЗИ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На медицинский факультет химию и биологию, основные итак понятно!
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