ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Замените слово (восторженно) близкими по значению словами.

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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Замените слово (восторженно) близкими по значению словами.
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Автор: Гость
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Гость:
Восхищенно Самозабвенно
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