Помогите пожалуйста Запиши пять словосочетаний со словом золотой.Разберем одно из них. Спиши восклицательное предложение.
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Помогите пожалуйста Запиши пять словосочетаний со словом золотой.Разберем одно из них. Спиши восклицательное предложение.
Ответ(ы):
Гость:
Золотой ключ,золотая рыбка,золотые крылья,золотая душа
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