Помогите пожалуйста Запиши пять словосочетаний со словом золотой.Разберем одно из них. Спиши восклицательное предложение.

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Помогите пожалуйста Запиши пять словосочетаний со словом золотой.Разберем одно из них. Спиши восклицательное предложение.

Автор: Гость