Необходимо составить предложение со словом юго-восточный. спасибо

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Необходимо составить предложение со словом юго-восточный. спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сегодня дул юго-восточный ветер.
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