Арктическая пустыня. Представьте что вы там. Ответьте красиво на вопросы. Я вижу.....? Я слышу....? Я ощущаю....? Я осязаю...?

География

Арктическая пустыня. Представьте что вы там. Ответьте красиво на вопросы. Я вижу.....? Я слышу....? Я ощущаю....? Я осязаю...?

Автор: Гость