ПРИЗНАКИ РАВЕНСТВА ТРЕУГОЛЬНИКОВ! Найти пары равных треугольников и доказать их ??авенство
Геометрия
ПРИЗНАКИ РАВЕНСТВА ТРЕУГОЛЬНИКОВ! Найти пары равных треугольников и доказать их ??авенство
Ответ(ы):
Гость:
Вод пересекаются с соа образуя перпендикуляр
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Геометрия
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