ПРИЗНАКИ РАВЕНСТВА ТРЕУГОЛЬНИКОВ! Найти пары равных треугольников и доказать их ??авенство

Геометрия
ПРИЗНАКИ РАВЕНСТВА ТРЕУГОЛЬНИКОВ! Найти пары равных треугольников и доказать их ??авенство
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вод пересекаются с соа образуя перпендикуляр
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Как правильно ппишется THE MATHS или MATHS
Ответить
Геометрия
Треугольник CDE вписан в окружность с радиусом 2 корень из 3 угол C=75(градусов) угол E=45 (градусов) найдите CE ?(ответ:6)Надо решение!!!!
Ответить
Українська мова
Фонетияний розбір слова БОРОТЬБА
Ответить
Английский язык
Напишите название предметов которые начинаются с них jug
Ответить
Русский язык
Произвести морфологический разбор слова:По песчаному(берегу)
Ответить