Произвести морфологический разбор слова:По песчаному(берегу)
Русский язык
Произвести морфологический разбор слова:По песчаному(берегу)
Ответ(ы):
Гость:
Окончание "ому", основа "песчан", суффикс "ан", корень "песч".
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