Треугольник CDE вписан в окружность с радиусом 2 корень из 3 угол C=75(градусов) угол E=45 (градусов) найдите CE ?(ответ:6)Надо решение!!!!
Геометрия
Треугольник CDE вписан в окружность с радиусом 2 корень из 3 угол C=75(градусов) угол E=45 (градусов) найдите CE ?(ответ:6)Надо решение!!!!
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Гость:
Надеюсь ты знаешь теорему синусов...
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