Треугольник CDE вписан в окружность с радиусом 2 корень из 3 угол C=75(градусов) угол E=45 (градусов) найдите CE ?(ответ:6)Надо решение!!!!

Геометрия

Треугольник CDE вписан в окружность с радиусом 2 корень из 3 угол C=75(градусов) угол E=45 (градусов) найдите CE ?(ответ:6)Надо решение!!!!

Автор: Гость