Без каблука падеж склонение число
Другие предметы
Без каблука падеж склонение число
Ответ(ы):
Гость:
Родительный падеж;1 склонение; единственное число
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
География
Арктическая пустыня. Представьте что вы там. Ответьте красиво на вопросы. Я вижу.....? Я слышу....? Я ощущаю....? Я осязаю...?
Математика
В первый киоск привезли 25 одинаковых ящиков помидоров а во второй 18.в первый киоск привезли на 42кг больше,чем во второй . сколько кг помидоров п...