При сгорании 4,4 г углеводорода получили углекислый газ объемом 6,72 л и воду массой 7,2 г

Химия

При сгорании 4,4 г углеводорода получили углекислый газ объемом 6,72 л и воду массой 7,2 г

Автор: Гость