При сгорании 4,4 г углеводорода получили углекислый газ объемом 6,72 л и воду массой 7,2 г
Химия
При сгорании 4,4 г углеводорода получили углекислый газ объемом 6,72 л и воду массой 7,2 г
Ответ(ы):
Гость:
СH+O2=CO2+H2O C+O2=CO2 m(C)=12*6.72/22.4=3.6 gr ω(C)=3.6*100/4.4=81.82 2H2+O2=2H2O m(H)=4*7.2/36=0.8 ω(H)=0.8*100/4.4=18.18% Mr(CH)=29*2=58 Mr(C)=81.82*58/100=48 gr n(C)=48/12=4 Mr(H)=18.18*58/100=10 gr n(H)=10/1=10 C4H10=58
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