Почему торговлю считают источником экономического благополучия страны

Обществознание
Почему торговлю считают источником экономического благополучия страны
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Определить источник богатства в данном случае можно вспомнив принцип сравнительного преимущества. Страна специализируется на производстве того товара, в котором имеет сравнительное преимущество! в результате, совершая обмен с другой страной, страна получает больше благ, чем смогла бы произвести сама, не используя специализацию. Аналогичное рассуждение можно вести и не вспоминая торговлю между странами, а рассматривая специализацию производителей внутри страны!
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