Помогите пожалуйста Заполнителя таблицу Роль неорганических веществ,входящих в состав клетки
Биология
Помогите пожалуйста Заполнителя таблицу Роль неорганических веществ,входящих в состав клетки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну в этом задании я могу сказать что клетки являются очень маленкими и чтобы их увидеть вам надо обратится в микроскоп
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