Помогите пожалуйста Заранее спасибо:)

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Помогите пожалуйста Заранее спасибо:)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Там половино не видно!!!!!(((]))))
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