Помогите!! Пожалуйстаа

Алгебра
Помогите!! Пожалуйстаа
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
X-2y+3=0  2y=x+3 y=(x+3)/2 - это уравнение прямой, найдем две точки и прведем прямуюю x=3 y=3  x=5 y =4 проведи прямую через координаты (3,3) и (5,4) а) x^2<=4 x1=2   x2=-2 значит x  принадлежит [-2;2] б) x1=-1   x2=3 (-бесконечность;-1)U(3;+бесконечнсть) в) x<>0 1<=-x (-1;0)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Почему за дикими животными и растениями не надо ухаживать а за домашними нет
Ответить
Литература
Почему Остап и Андрий стали врагами.Из повести Н. В. Гоголя "Тарас Бульба"
Ответить
Физика
Пожалуйста, помогите ! решите задачи!Срочно надо! 1) Масса пустого медного шара 890 г, а объем 120 см. Какой объем пустоты внутри шара? 2) Ка...
Ответить
Українська література
Скласти акровірш що перщі букви СНІЖОК плиз на пятницу
Ответить
География
Помогите умоляю ответить на вопросы.1.чем восточное полушарие Земли отличается от Западного,а Северное от Южного.2.Какие важные географические откр...
Ответить