Помогите!! Пожалуйстаа

Гость: Гость:

X-2y+3=0 2y=x+3 y=(x+3)/2 - это уравнение прямой, найдем две точки и прведем прямуюю x=3 y=3 x=5 y =4 проведи прямую через координаты (3,3) и (5,4) а) x^2<=4 x1=2 x2=-2 значит x принадлежит [-2;2] б) x1=-1 x2=3 (-бесконечность;-1)U(3;+бесконечнсть) в) x<>0 1<=-x (-1;0)