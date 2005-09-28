Помогите пожалуйстаНайдите значение x по формуле x=16+8z при z=7
Математика
Помогите пожалуйстаНайдите значение x по формуле x=16+8z при z=7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ на фото))) если не верно,прошу прощение)))
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