Помогите пожалуйстаОчень срочно

Гость: Гость:

Из тог: ли то из г:рода из М:рома, Из тог: сел: да Карач:рова Выезж:л уд:ленький дор:дный добрый м:лодец Он сто:л за:треню во М:роме, Ай к об:денке поспеть хот:л он в ст:льный К:ев-град. Да й подъ:хал он ко сл:вному ко г:роду к Черн:гову У тог: ли г:рода Черн:гова Нагнан:-то с:лушки черн:м-черно, А й черным-черно, как чёрна ворона.