Помогите пожалуста как это решить

Биология
Помогите пожалуста как это решить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отделы А) водоросли      ---  2,4,6 Б) покрытосеменные   -----  1,3,5 Способы питания А) автотрофный   ----   2,4,6 Б) гетеротрофный  -----  1,3,5
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