Помогите пожалуста как это решить
Биология
Помогите пожалуста как это решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отделы А) водоросли --- 2,4,6 Б) покрытосеменные ----- 1,3,5 Способы питания А) автотрофный ---- 2,4,6 Б) гетеротрофный ----- 1,3,5
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