Помогите пожалуста ответить на вопрос.Что мне понравилось в Иване- крестьянском сыне?
Литература
Помогите пожалуста ответить на вопрос.Что мне понравилось в Иване- крестьянском сыне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иван был очень добрым разумным человеком и не давал другим своим братцем выпить и затравленного колодца и лечь на ковёр хоть Они и обижались н прав
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