Помогите пожалуста сделать задание 4.

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Помогите пожалуста сделать задание 4.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4 in the middle between above
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