Помогите пожалуста только что было правильно заранее огромное спасибо
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Помогите пожалуста только что было правильно заранее огромное спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 1)garden 2)dishwasher 3)washbasin 4)iron 5)towel 3 1)bakers 2)butchers 3)chemists 4)post office
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