Установите последовательность экономических учений в порядке их возникновения а) кейсианство б)меркантилизм в)монетаризм г) учение физиократов
Обществознание
Установите последовательность экономических учений в порядке их возникновения а) кейсианство б)меркантилизм в)монетаризм г) учение физиократов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Меркантилизм возник в XVI веке. Учение физиократов возникло в 1750 году Франсуа Кенэ. Кейсианство возникло в XX 20-30-х годах. И монетаризм в 1968 году. И, естественно, сам ответ: Б, Г, А, В.
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