Помогите пожалуста вырази в км и м 5078м,6787м,вырази в тоннахи килограм 28458кг,5780кг,вырази в милиметрах 6м,7м,25см,9мм,вырази в секундах 25мин18с,30мин45с

Математика

Помогите пожалуста вырази в км и м 5078м,6787м,вырази в тоннахи килограм 28458кг,5780кг,вырази в милиметрах 6м,7м,25см,9мм,вырази в секундах 25мин18с,30мин45с

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