Помогите пожалуста вырази в км и м 5078м,6787м,вырази в тоннахи килограм 28458кг,5780кг,вырази в милиметрах 6м,7м,25см,9мм,вырази в секундах 25мин18с,30мин45с
Математика
Помогите пожалуста вырази в км и м 5078м,6787м,вырази в тоннахи килограм 28458кг,5780кг,вырази в милиметрах 6м,7м,25см,9мм,вырази в секундах 25мин18с,30мин45с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5км 78м ,6км 787м 29т 458кг,5 т 780кг
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