Помогите с ответом- объясните почему гипоталамо-гипофизарная система является примером нейрогуморальной регуляции организма.
Биология
Помогите с ответом- объясните почему гипоталамо-гипофизарная система является примером нейрогуморальной регуляции организма.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гипо́физ (лат. hypophysis, синонимы: ни́жний мозгово́й прида́ток, питуита́рная железа́) — округлое образование, расположенное на нижней поверхности головного мозга в гипофизарной ямке турецкого седла клиновидной кости черепа. Является центральным органом эндокринной системы; тесно взаимодействует с гипоталамусом.
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