Помогите пожаоуйста # 367
Математика
Помогите пожаоуйста # 367
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) -8 ; -4 ; ; ; 1,7 ; 3 ; 9,5. 2) 3,5 ; 2 ; 0 ; ; ; -1 ; - 4,1.
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