Помогите поже номер:620
Математика
Помогите поже номер:620
Ответ(ы):
Гость:
А) 1/2 б) 1/3 в)2/3 г) 1/4 д)3/4 е)1/6 ж)2/6 з)5/6 перед чертой числитель после заменатель
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