ЗСП 8 Напишите предложения и правила: 1) откуда (н..) возьмись появился лось 2) (н..) у кого (н..) оказалось карандаша 3) мы (н..) куда (н..) торопились
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ЗСП 8 Напишите предложения и правила: 1) откуда (н..) возьмись появился лось 2) (н..) у кого (н..) оказалось карандаша 3) мы (н..) куда (н..) торопились
Ответ(ы):
Гость:
Не возьмись (отрицание) ни у кого (усиление) не оказалось (отрицарие) ни куда (отрицание) не торопились (отрицание, пишется раздельно и. к. это не с глаголом)
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