Помогите плиз 6 а и б срочно
Математика
Помогите плиз 6 а и б срочно
Ответ(ы):
Гость:
6. а.1. Минус 2. Минус 3. Плюс б. а=-4/3, b=3/2, c=7/2, d=5/2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
ЗСП 8 Напишите предложения и правила: 1) откуда (н..) возьмись появился лось 2) (н..) у кого (н..) оказалось карандаша 3) мы (н..) куда (н...
Математика
Написать краткое условие и решение задачи: Пешеход двигался со скоростью 4 км/ч и пришёл к месту назначения за 3ч.С какой скоростью он должен про...
Математика
В одну школу привезли 252 кг помидоров, во вторую-324 кг.В первую школу привезли на 6 я??иков меньше. Сколько ящиков помидоров привезли в каждую шк...
Математика
Найдите длину дуги, равную 0.8 длины окружности, радиус которой 5.5 см. (число П округ??ите до сотых.)