Помогите поже очень быстро

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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)100+90=190(км)-общая скорость 2)380:180=2(ч)-Понадобится Ответ:2 часа.
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