Помогите правильно решить пример 749*709-6*(1235-165)+3762/6-(8000-3988)*66-64105+46839-(34*28-873)= по действи??м пж

Математика
Помогите правильно решить пример 749*709-6*(1235-165)+3762/6-(8000-3988)*66-64105+46839-(34*28-873)= по действи??м пж
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Ответ(ы):
Гость:
1.749*709=531041 2.1235-165=1070 3,6*1070=6420 4,531041-6420=524621 5,3762/6=627 6.524624+627=525248 7,8000-3988=4012 8,4012*66=264792 9,525248-264792=260456 10,20456-64105=196351 11,196351+46839=243190 12,34*28=952 13,952-873=79 14,243190-79=243111
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