Помогите придумать рассказ на тему "что я делаю для благотворительности" по англи??ски.6 предложений
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Помогите придумать рассказ на тему "что я делаю для благотворительности" по англи??ски.6 предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не знаю,что ты делаешь для этого,поэтому отсебятина :D Изменяй этот текст под свою идею. I often help the homeless animals in clinics,bring them food,help with money.Give the right thing at the orphanages,and help with money. I also donate clothes and money for the treatment of the disabled.I try ti visit nursing homes and help them.In the orphanages I visit not so often, because they are far away,but there are trying to help children. Play with them,gibe things.
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