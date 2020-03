Помогите придумать рассказ на тему "что я делаю для благотворительности" по англи??ски.6 предложений

Гость: Гость:

Я не знаю,что ты делаешь для этого,поэтому отсебятина :D Изменяй этот текст под свою идею. I often help the homeless animals in clinics,bring them food,help with money.Give the right thing at the orphanages,and help with money. I also donate clothes and money for the treatment of the disabled.I try ti visit nursing homes and help them.In the orphanages I visit not so often, because they are far away,but there are trying to help children. Play with them,gibe things.