ПОМОГИТЕ! Составить 3 предложение так чтоб тире стояла между подлежащие и сказуемое

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ПОМОГИТЕ! Составить 3 предложение так чтоб тире стояла между подлежащие и сказуемое
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Москва-столица России. Пять – нечетное число. Пятью три – пятнадцать.
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