ПОМОГИТЕ! Составить 3 предложение так чтоб тире стояла между подлежащие и сказуемое
Русский язык
ПОМОГИТЕ! Составить 3 предложение так чтоб тире стояла между подлежащие и сказуемое
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Москва-столица России. Пять – нечетное число. Пятью три – пятнадцать.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Қазақ тiлi
Математика
У мае мальчика было 16 почтовых марок.Он купил ещё несколько марок ,после этого он подарил младшему брату 23 марки и у него осталось 19 марок. Скол...
Другие предметы