Помогите. примеры абиотического, биотического, антропогенного воздействия на живые организмы,

Биология
Помогите. примеры абиотического, биотического, антропогенного воздействия на живые организмы,
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Абиотический - наводнение, пожар... биотический - хищничество, перенос пыльцы насекомыми антропогенные - вспашка полей, промышленное загрязнение среды
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