Помогите привет от слово известный под образовать и записать существительное
Русский язык
Помогите привет от слово известный под образовать и записать существительное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Известный актер, известный певец, известный писатель, известный изобретатель
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