Помогите!! Производная! Пожалуйста, полностью распишите
Алгебра
Помогите!! Производная! Пожалуйста, полностью распишите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неравенство, х равен 1 , так как подставляем х место 2 и получаем 3-2=1
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