В словах: горела,свечка,старый,новую - выделить морфему В словах: ярко,к себе - фонетический разбор ЗА РАНЕЕ СПАСИБО

Русский язык

В словах: горела,свечка,старый,новую - выделить морфему В словах: ярко,к себе - фонетический разбор ЗА РАНЕЕ СПАСИБО

Автор: Гость