В словах: горела,свечка,старый,новую - выделить морфему В словах: ярко,к себе - фонетический разбор ЗА РАНЕЕ СПАСИБО
Русский язык
В словах: горела,свечка,старый,новую - выделить морфему В словах: ярко,к себе - фонетический разбор ЗА РАНЕЕ СПАСИБО
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