Объеденение египта произошло после?

История
Объеденение египта произошло после?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объединение Египта произошло после того, как , примерно за 3000 лет до н.э. Царь Южного Египта захватил земли царя Северного Египта. Позже Царь Ю.Е. Стал носить две короны сразу.
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