СРОЧНО!!! ВОПРОС ЖИЗНИ И СМЕРТИ помогите пожалуйста сочинение по пословицам Воду в реке весна разливает, цену человеку труд добавляет

Гость: Гость:

Труд-основа жизни. Всё что есть всё от труда. Труд дело чести будь в труде на первом месте. Гляди не на человека ,а на его труд. Землю красит солнце, а человека труд. Птицу узнают в полёте ,человека в работе. Без труда не вынешь и рыбку из пруда. Волков бояться в лес не ходить. Дело мастера боится. Глаза страшатся ,а руки делают. Готовь сани летом ,а телегу зимой. За двумя зайцами погонишься ,не одного не поймаешь. Кончил дело ,гуляй смело. Делу время ,потехе час. Маленькое дело ,лучше большого безделья. Какова пряха ,такова и рубаха. Длинная нитка, ленивая швея. Труд кормит, а лень портит. Любишь кататься ,люби и саночки возить. Каждое дело ,делай умело. Терпенье и труд всё . Под лежачий камень вода не течет. Поспешишь ,людей насмешишь. Семь раз примерь один отрежь. Старый конь борозды не испортит. Что посеешь то и пожнёшь. Умелые руки не знают скуки. Была бы охота ,будет ладится работа. Больше дела меньше слов. Хорошо тот воспитан ,кто трудом испытан. Где труд там и счастье. Зеркало человека - его труд. Конь узнаётся в качке ,человек - в деле. Воду в реке весна разливает ,цену человеку труд добавляет. Слаще всех плодов плод труда. Чтобы рыбку съесть ,надо в воду лезть. Рукам работа, душе праздник. Кто любит трудится, тому без дела не сидится. Не топор кормит, а работа. Работай боле, тебя помнить будут доле. Труд горы сравнивает. Счастье без труда не дается. Каков мастер такова и работа. Куй железо пока горячо. Хочешь чтобы были полны закрома ,вставай с криком петуха. Как ни высока гора ,не отступай: пойдешь - перейдешь; как не велика работа, не отступай; начнёшь делать - сделаешь.