Упростите выражение 1-cos(п-2a)\1-cos2a
Алгебра
Упростите выражение 1-cos(п-2a)\1-cos2a
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-cos2a/sin2a=1-(cos^2x-sin^2x)/2sinxcosx=1-cos^2x+sin^2x/2sinxcosx=sin^2x+sin^2x/2sinxcosx=2sin^2x/2sinxcosx=sinx/cosx=tgx
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