Write 4 affirmative sentences about what you used to do when you were seven

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Write 4 affirmative sentences about what you used to do when you were seven
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Автор: Гость
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