Помогите пожалуйста решить, !! нужно срочно!!! В мешке лежат 15 шариков. Раскрасьте ??аждый шарик в один из трех цветов: синий,зеленый и красный- так , чтобы два утверждения были верны, а одно неверно: --синих шариков на один...

Математика
Помогите пожалуйста решить, !! нужно срочно!!! В мешке лежат 15 шариков. Раскрасьте ??аждый шарик в один из трех цветов: синий,зеленый и красный- так , чтобы два утверждения были верны, а одно неверно: --синих шариков на один больше, чем красных; --красных и зеленых шариков поровну; --синих шариков на 5 больше, чем зеленых напишите подробно, как вы рассуждали.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я сделала так: так как красные и зелёные шары равны то синие  могут быть больше только на одинаковую разницу Ответ: не верный ответ 
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