Какую часть координатной плоскости называют первой координатной четвертью? втор??й координатной четвертью? третьей координатной четвертью? четвертой координатной четвертью? помоги очень срочно пожалуйста
Математика
Какую часть координатной плоскости называют первой координатной четвертью? втор??й координатной четвертью? третьей координатной четвертью? четвертой координатной четвертью? помоги очень срочно пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот, так............
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