Помогите пожалуйста разобрать слова по составу написал Прибрежный побежишь недо??ерчивая позвонила преподнесла подъезд подорожник
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Помогите пожалуйста разобрать слова по составу написал Прибрежный побежишь недо??ерчивая позвонила преподнесла подъезд подорожник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Написал ( на приставка, пис корень, а суфф., л суфф) прибрежный ( при приставка, бреж корень, н суфф, ый окончание) побежишь( по присавкв, беж корень, ишь окончание) подъезд(под приставка, езд корень)
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