Ребята, помогите решить задачу , пожалуйста . Задача: Дано : V=220B I=6A t=8ч Найти : Р , Q
Физика
Ребята, помогите решить задачу , пожалуйста . Задача: Дано : V=220B I=6A t=8ч Найти : Р , Q
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мощность: P = I*U = 6*220 = 1 320 Вт Количество теплоты: Q=P*t = 1 320*8*3600 = 38*10⁶ Дж = 38 МДж
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