Срочно. Нужно 3 предложения с причастным оборотом о городе Тирасполь
Русский язык
Срочно. Нужно 3 предложения с причастным оборотом о городе Тирасполь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Побывав в Тирасполе остаются хорошие воспоминания
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