Срочно. Нужно 3 предложения с причастным оборотом о городе Тирасполь

Русский язык
Срочно. Нужно 3 предложения с причастным оборотом о городе Тирасполь
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Побывав в Тирасполе остаются хорошие воспоминания
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Какую часть координатной плоскости называют первой координатной четвертью? втор??й координатной четвертью? третьей координатной четвертью? четверто...
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста разобрать слова по составу написал Прибрежный побежишь недо??ерчивая позвонила преподнесла подъезд подорожник
Ответить
Физика
Ребята, помогите решить задачу , пожалуйста . Задача: Дано : V=220B I=6A t=8ч Найти : Р , Q
Ответить
История
Объеденение египта произошло после?
Ответить
Литература
СРОЧНО!!! ВОПРОС ЖИЗНИ И СМЕРТИ помогите пожалуйста сочинение по пословицам Воду в реке весна разливает, цену человеку труд добавляет
Ответить