С притяжательными местоимениями ( my, your, his, her, its, our, their ) составить предложения со словами school, school bag, pen, pencil, rubber, ruler, book, pencil case. 3 класс.
Английский язык
С притяжательными местоимениями ( my, your, his, her, its, our, their ) составить предложения со словами school, school bag, pen, pencil, rubber, ruler, book, pencil case. 3 класс.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
My pencil case have a pencils, pen, rubber and ruler. In your school bag a book. In front of our school a shop.
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